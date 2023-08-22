Konya'da şaşkınlık veren olay! 14 yaşındaki kız çocuğu dedesini bıçakladı!

Konya'da annesi tarafından bir süre kalması için dedesinin yanına bırakılan 14 yaşındaki genç kız, dedesini bıçaklayarak yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan genç kız, gazetecilerin neden yaptın sorusuna, boks hareketi yaparak, "Al bu yüzden yaptım, boks da yapayım mı sana" diye cevap verdi.

GAZETECİLERİN SORUSUNA SAŞIRILACAK HAREKETLE CEVAP VERDİ

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Karacabaşveli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki H.A., 2 gün önce annesi tarafından bir süre kalması için dedesi İdris A.'nın (66) yanına bırakıldı. H.A., gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle evde bulunan ekmek bıçağı ile dedesi İdris A'yı bıçaklayarak evden kaçtı. Yaralanan yaşlı adamın sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İdris A., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

BOKSÖR GİBİ HAREKET YAPTI

Olay yerindeki incelemelerinin ardından Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli torunu yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 8 yıldır boks eğitimi aldığı öğrenilen 14 yaşındaki şüpheli H.A., Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesinde bir cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık raporu alınmak üzere Konya Numune Hastanesine getirilen H.A., kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna, boks hareketi yaparak "Al bu yüzden yaptım, boks da yapayım mı sana" diye cevap verdi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin "isteyerek yapmadım, farkında değildim" dediği öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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