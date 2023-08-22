Diyarbakır’da aşırı sıcaklar hasta etti! Sıvı kaybı ve güneş çarpması sonucu birçok çocuk yoğun bakımda

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Boztaş, "Öğlen saatlerinde dışarıda top oynayan veya sokakta gezen çocuklarda güneş çarpması gerçekleşebiliyor" dedi.

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Diyarbakır’da aşırı sıcaklar hasta etti! Sıvı kaybı ve güneş çarpması sonucu birçok çocuk yoğun bakımda

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Boztaş, "Öğlen saatlerinde dışarıda top oynayan veya sokakta gezen çocuklarda güneş çarpması gerçekleşebiliyor" dedi.

"Eyyam-ı bahur", "Afrika" ve "Basra" sıcaklarıyla kavrulan yurdun büyük bölümünde vatandaşlar etkilenmeye devam ediyor. Diyarbakır'da 40 derecenin altına düşmeyen sıcaklarda dışarı çıkan çocuklarda sıvı kaybı ve güneş çarpmasıyla birlikte yoğun bakımda yatan hastalar oldu.

Yaz mevsimlerinde 40 derecelerin üstünde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı çocuk, bebek ve ileri yaş gruplarında da sıcak havalardan dolayı çok sıvı kaybı yaşandığını belirten uzmanlar, özellikle çocuklarda çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır’da aşırı sıcaklar hasta etti! Sıvı kaybı ve güneş çarpması sonucu birçok çocuk yoğun bakımda

Saat 10.00 ila 15.00 arasında çocukların dışarı çıkartılmamasının altını çizen Uzman Dr. Murat Boztaş, "Zorunlu halde çocukların dışarı çıkması gerekiyorsa güneş gözlüğü, güneş kremi, şapka, şemsiye gibi koruyucuları kullanmaları gerekmektedir. Sıcak havalarda terleme çok fazla olur ve buna bağlı olarak sıvı ihtiyacı artar. Bu nedenle günlük alınan sıvı ihtiyacını artırmak gerekir. Ev yapımı limonata, komposto ve sade sıkılmış meyve suları gibi içecekler mutlaka içirilmeli. Beslenmelerinde ve yemeklerinde sıvı oranı artırılmalıdır" dedi.

Ebeveynlerin böyle bir durumla karşılaştıklarında çocuğu hemen serin bir yere alarak koltuk altlarına ve bileklerine ıslak bezle soğuk uygulama yapmaları gerektiğini öneren Dr. Boztaş, "Öğlen saatlerinde dışarıda top oynayan veya sokakta gezen çocuklarda güneş çarpması gerçekleşebiliyor. Bu şekilde hastanemize ve yoğun bakımımıza yatışlar olmaktadır. İmkan da varsa ılık bir duş aldırabilir ve en yakın sağlık kuruluşuna götürmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Diyarbakır’da aşırı sıcaklar hasta etti! Sıvı kaybı ve güneş çarpması sonucu birçok çocuk yoğun bakımda

Dr. Boztaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer çocuğun uykuya meyli artmışsa, cildi kırışık ve kuruysa, ağız içi ve dilinde kuruma varsa, küçük bebeklerin bıngıldağında çökme varsa, derin ve sık sık nefes alıp veriyorsa, mutlaka sıvı kaybı yönünde hızlıca bir sağlık kuruluşuna götürmek gerekmektedir."

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KAYNAK: İHA

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