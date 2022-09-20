Almanya enflasyonla boğuşuyor! Fiyatlar rekor seviyeye ulaştı

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustos ayı verilerine göre geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 45,8 yükselişle rekor kırdı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Almanya enflasyonla boğuşuyor! Fiyatlar rekor seviyeye ulaştı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Almanya'da ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,9, 2021'in ağustos ayına kıyasla da yüzde 45,8 arttı.

Almanya enflasyonla boğuşuyor! Fiyatlar rekor seviyeye ulaştı

ÜFE VERİLERİ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Böylece Almanya'da ÜFE, kayıtların tutulmasından bu yana en yüksek artışı göstermiş oldu. Ağustos ayında ÜFE'deki artış enerji fiyatlarından kaynaklandı. Bu dönemde enerji fiyatları 1 ay öncesine kıyasla yüzde 20,4, 1 yıl öncesine kıyasla da yüzde 139 arttı.

Almanya'da yıllık bazda elektrik fiyat artışı yüzde 174,9'u, doğal gazda da yüzde 209,4'ü buldu.

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