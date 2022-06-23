Almanya, havalimanlarında bulunan personel eksikliğinden dolayı Türkiye'de 2 bin kişiyi istihdam edeceğini duyurdu. Binlerce vatandaş verilen bu haber sonrası işe alımla ilgili merak ettiklerini araştırmaya başladı. Vatandaşlar "Almanya işçi alımı 2022 |Almanya işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak? Hangi mesleklerde alım olacak, ne kadar maaş verilecek?" sorularını merak etti. Biz de haberimizde merak edilenlere yer verdik.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI 2022

Almaya Havacılık Endüstrisi, Frankfurt, Berlin ve Hamburg havalimanlarında yaşanan güvenlik ve check-in hizmetleri ile diğer yer hizmetlerinde personel eksikliğinden dolayı Türkiye'den 2 bin kişiyi istihdam edeceğini ve alımların Temmuz ayında başlayacağını söyledi.

ALMANYA İŞÇİ ALIM BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

İşçi alımlarının nereden ve nasıl yapılacağı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmazken, işçi alımı için şarlar şöyle belirlendi;

A2 seviyesinde Almanca - konuşma

Hava yolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifika

Tehlikeli madde eğitimleri

Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimleri karşılaması

NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?

Almanya'da havalimanlarında çalışanlara verilecek olan maaş miktarı 6 bin Euro şeklinde belirlendi.