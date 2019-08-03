Almanya Süper Kupası bugün sahibini bulacak

Süper Kupa devir teslim dönemi ülkelerde başladı. Bu akşam Almanya Süper Kupası var.

Almanya Süper Kupası için Bayern Münih Ve Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Saat 21:30 da başlayacak olan karşılaşma, Türkiye de Kanal D ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayern Münih son 8 senedir Almanya Süper Kupa finali kaçırmadı ve bu sürede Borussia Dortmund ile de 6. kez karşılaşacak. Finalde karşılaşacak iki takımdan Bayern Münih bu kupayı daha önce 7 kez müzesine götürürken Borussia Dortmund ise Almanya Süper Kupa finalinden 5 kez mutlu ayrıldı.

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