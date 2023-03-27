Almanya'daki uçuş grevi nedeniyle THY uçuşlarını iptal etti!

Türk Hava Yolları (THY) Almanya'ya yarın ve 27 Mart günü planlanan uçak seferlerini uçuş grevi nedeniyle iptal etti.

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Almanya'daki uçuş grevi nedeniyle THY uçuşlarını iptal etti!

Alman sendikalarının yüksek enflasyona karşı daha iyi ücret talebi nedeniyle 27 Mart'ta ülke çapında gerçekleştireceği ulaşım grevi nedeniyle bazı havalimanlarında yarın ve pazartesi günü planlanan uçuşlar iptal edildi.

YARIN VE 27 MART'TAKİ UÇUŞLAR İPTAL

THY'nin yarın için planladığı TK 1597 İstanbul-Frankfurt, TK 7872 Sabiha Gökçen-Köln, TK 7873 Köln-Sabiha Gökçen seferleri grev nedeniyle yapılmayacak.

THY'nin 27 Mart Pazartesi günü ise İstanbul'un iki havalimanından Almanya'nın Hamburg, Bremen, Hannover, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg ve Köln'e gerçekleştirmeyi planladığı karşılıklı seferlerinden 44 tarifeli uçuşu ile 2 kargo seferi iptal oldu.

Almanya'daki uçuş grevi nedeniyle THY uçuşlarını iptal etti!

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