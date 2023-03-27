1 yıllık evli çift birbirine girdi! Kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü!

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde bir yıllık evli çift aralarında bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sonrası kadın E.E mutfaktan aldığı bıçakla kocası Barış Selahattin Ener'i göğüsünden ve karnından bıçakladı. Koca kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

ALKOLÜN ETKİSİYLE CİNAYET İŞLENMİŞ OLABİLİR

Olay yerine intikal eden ekipler ise adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası şok geçiren kadın ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmalar sonrası kocanın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde çiftin evinde eşyaların darmadağın olduğu öğrenilirken, cinayetin ise alkolün etkisiyle işlendiği iddia edildi.