Elazığ sağanak yağışa teslim oldu: Cadde ve sokaklar göle döndü

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler ve vatandaşlar zorlu anlar yaşadı.

Melahat Ersoy
Editör
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Elazığ sağanak yağışa teslim oldu: Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji'nin yağış uyarısı yaptığı Elazığ'da sağanak aniden bastırdı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

SÜRÜCÜLER ZORLU ANLAR YAŞADI

Hayat yağış nedeniyle olumsuz etkilenirken bazı caddelerde su baskını meydana geldi. Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yağışların, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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