Zonguldak'ta korku dolu anlar! Eşini ve iki çocuğunu rehin aldı: Bıçakla kendini yaraladı, üzerine benzin döktü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Erhan K. isimli kişi, işlettiği kıraathanenin kapılarını kilitleyerek eşi ve iki çocuğunu rehin aldı. Polislerin ikna etmeye çalıştığı şahıs, üzerine benzin döküp bıçakla kendini yaraladı.

Melahat Ersoy
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Zonguldak'ta korku dolu anlar! Eşini ve iki çocuğunu rehin aldı: Bıçakla kendini yaraladı, üzerine benzin döktü

Alınan bilgilere göre olay dün akşam saat 19.00 sıralarında Kilimli ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre 36 yaşındaki Erhan K., işlettiği kıraathanenin kapılarını kilitleyerek eşi Burçin K. ve iki çocuğunu rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir süre Erhan K. ile görüşerek ikna etmeye çalıştı. Üzerine benzin döken ve bıçakla kendini yaralayan şüpheli, ekonomik sorunları olduğunu öne sürdü. Polisin müdahalesinin ardından şüphelinin eşi ve iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırıldı.

RAHATSIZLIĞI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Saat 23.30 sıralarında ikna edilen Erhan K., kıyafet giydirilerek ambulansa bindirildi. Ambulansta da bir süre polisle iş yeri ile ilgili sorunlarını konuşan Erhan K.'nin bipolar rahatsızlığı olduğu öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan şüpheli buradaki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli bir uzman olay yerine gelerek Erhan K.'nın rehin aldığı eşi Burçin K. ile görüştü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.

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