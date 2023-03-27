Çöp evde yaşayan kadın: “Ben sağlık istemiyorum, ölmek istiyorum”

Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Gap Sokak'ta yaşayan Nahide Gönültaş'tan (70) haber alınamaması ve evinden kokular yayılması üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaşlı kadının yaşadığı eve gelen polis ekipleri kapıyı çaldı. Nahide Gönültaş'ın kapıyı açmasıyla birlikte ikametin çöp ev olduğu anlaşıldı.

"ÖLMEK İSTİYORUM"

Kadını evden çıkarmak için ikna etmeye çalışan polis ekipleriyle diyaloğu ise duyanları şaşırttı. Evin temizliğini bir yakınıyla birlikte kendisinin yapacağını ve polisten belediyeye haber vermemesini isteyen kadın, “Dayımın kızı temizliğe gelecek, belediyeye ne olur söylemeyin. Ben bacaklarım ağrıdığı için yapamıyorum. Ben sağlık istemiyorum, ölmek istiyorum. Belediye her şeyimi tutup atıyor, üzerime giyecek bir şeyim kalmadı” dedi.