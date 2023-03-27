Çöp evden 1 buçuk yaşında bir bebek çıktı! Annesi bakın neredeymiş!

Konya'da bir bebeğin ağlama seslerini duyan apartman sakinleri 1 buçuk yaşındaki bebeğin evde tek başına olduğunu fark etti. Eve balkondan giren apartman sakinleri çöp evin içinde kapı arkasında yatan bebeği görünce gözlerine inanamadı.

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Çöp evden 1 buçuk yaşında bir bebek çıktı! Annesi bakın neredeymiş!

Akıl almaz olay Konya'nın Selçuk ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Apartman sakinlerinden alınan bilgilere göre, teras katta kiracı olarak oturan F.G.’ye ait daireden çocuk ağlama sesi duydu. Bunun üzerine teras katın yan daire sahibine kapıyı açtırarak ses gelen daireye girdiler. İçeri giren apartman sakinleri, karanlık bir oda içerisinde çöplerin arasında 1 buçuk yaşındaki Asel ismindeki kız çocuğunu buldu.

Çöp evden 1 buçuk yaşında bir bebek çıktı! Annesi bakın neredeymiş!

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

Kız bebeğin bulunmasının ardında apartman sakinleri 112 Acil Çağrı merkezini arayarak olay yerine ambulans istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız bebeğe ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan 1 buçuk yaşındaki Asel' bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANNE PANSİYONDA BULUNDU

Bir pansiyonda olduğu öne sürülen çocuğun annesi F.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan F.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı. Asel'in tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.

Çöp evden 1 buçuk yaşında bir bebek çıktı! Annesi bakın neredeymiş!Çöp evden 1 buçuk yaşında bir bebek çıktı! Annesi bakın neredeymiş!

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