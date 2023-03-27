Şanlıurfa Valisi adına sahte sosyal medya hesabı açtılar! Okulları tatil ettiler!

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan adına sahte sosyal medya hesabı açıp okulları tatil ettiler. Vali Ayhan ise kendi sosyal medya hesabından okul tatilini yalanlayarak devam ettiğini belirtti.

YAYINLAMA
Google News
Şanlıurfa Valisi adına sahte sosyal medya hesabı açtılar! Okulları tatil ettiler!

Şanlıurfa'da bugün sabah saatlerinde etkili olan yoğun sağanak yağışlar sonrasında Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan adına sahte Twitter hesabı açıtılar. Açılan sahte twitter hesabından ise okulların tatil edileceği duyuruldu.

Şanlıurfa Valisi adına sahte sosyal medya hesabı açtılar! Okulları tatil ettiler!

VALİ OKULLARIN TATİL EDİLMEDİĞİNİ DUYURDU

O paylaşım sonrası ise Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kendi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. O açıklamada ise Ayhan, "Yapılan sahte duyurulara değerli hemşehrilerimizin itibar etmemelerini rica ediyorum. İlimizdeki tüm okullarda yarın eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde sahte beyanlarda bulunanlar hakkında yasal işlemler yapılacaktır." dedi. Okulların tatil olmadığını duyuran Salih Ayhan sahte hesaplara beyan edilmemesi gerektiğini vurgulayarak gerekli yasal işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Şanlıurfa Valisi adına sahte sosyal medya hesabı açtılar! Okulları tatil ettiler!

İlgili Haberler
Silivri TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Silivri TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Almanya'daki uçuş grevi nedeniyle THY uçuşlarını iptal etti!
Almanya'daki uçuş grevi nedeniyle THY uçuşlarını iptal etti!
Muharrem İnce hakkında olay iddia! Parti sözcüsü jet hızında yanıt verdi
Muharrem İnce hakkında olay iddia! Parti sözcüsü jet hızında yanıt verdi
Bakan Akar: Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Bakan Akar: Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Samsun'dan acı haber! Çekici ile polis motosikleti çarpıştı:1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Samsun'dan acı haber! Çekici ile polis motosikleti çarpıştı:1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni afet konutlarının temel atma töreninde konuşutu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni afet konutlarının temel atma töreninde konuşutu!
Kahramanmaraş'ın Göksu ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kahramanmaraş'ın Göksu ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Fransa Senatosunda teröristlere madalya verildi! Fransa'nın Ankara Büyük Elçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı!
Fransa Senatosunda teröristlere madalya verildi! Fransa'nın Ankara Büyük Elçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı!
Silivri TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Silivri TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Son Haberler
Sabah 8 akşam 5 çalışacak 130 bin memur alımı yapılacak! Bakanlıklardan flaş duyuru: Şartları taşıyan memur olacak!
Sabah 8 akşam 5 çalışacak 130 bin memur alımı yapılacak! Bakanlıklardan flaş duyuru: Şartları taşıyan memur olacak!
18 yaşını dolduranlar başvuru ekranına akın edecek! O bankadan kadınlara nakit destek: 1 yıl boyunca...
18 yaşını dolduranlar başvuru ekranına akın edecek! O bankadan kadınlara nakit destek: 1 yıl boyunca...
O Allos Anthropos adlı gönüllü yardım kuruluşu, aşçılardan Bodrum’da iftar yemeği
O Allos Anthropos adlı gönüllü yardım kuruluşu, aşçılardan Bodrum’da iftar yemeği
Faiz Artışları ekonomileri küçültüyor, S&P Global Ratings, Avro Bölgesi'nde 2024 için büyüme tahminini düşürdü
Faiz Artışları ekonomileri küçültüyor, S&P Global Ratings, Avro Bölgesi'nde 2024 için büyüme tahminini düşürdü
O ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı
O ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı
Çöp evde yaşayan kadın: “Ben sağlık istemiyorum, ölmek istiyorum”
Çöp evde yaşayan kadın: “Ben sağlık istemiyorum, ölmek istiyorum”
Çok Okunanlar
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
Muharrem İnce hakkında olay iddia! Parti sözcüsü jet hızında yanıt verdi
Muharrem İnce hakkında olay iddia! Parti sözcüsü jet hızında yanıt verdi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Samsun'dan acı haber! Çekici ile polis motosikleti çarpıştı:1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Samsun'dan acı haber! Çekici ile polis motosikleti çarpıştı:1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Yerli otomobil Togg'da yeni gelişme: Ön siparişte son saatler
Yerli otomobil Togg'da yeni gelişme: Ön siparişte son saatler
Minik aslanların dron kamerasına verdikleri pozlar ilgi yarattı!
Minik aslanların dron kamerasına verdikleri pozlar ilgi yarattı!
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!