Şanlıurfa Valisi adına sahte sosyal medya hesabı açtılar! Okulları tatil ettiler!

Şanlıurfa'da bugün sabah saatlerinde etkili olan yoğun sağanak yağışlar sonrasında Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan adına sahte Twitter hesabı açıtılar. Açılan sahte twitter hesabından ise okulların tatil edileceği duyuruldu.

VALİ OKULLARIN TATİL EDİLMEDİĞİNİ DUYURDU

O paylaşım sonrası ise Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kendi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. O açıklamada ise Ayhan, "Yapılan sahte duyurulara değerli hemşehrilerimizin itibar etmemelerini rica ediyorum. İlimizdeki tüm okullarda yarın eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde sahte beyanlarda bulunanlar hakkında yasal işlemler yapılacaktır." dedi. Okulların tatil olmadığını duyuran Salih Ayhan sahte hesaplara beyan edilmemesi gerektiğini vurgulayarak gerekli yasal işlemlerin yapılacağını ifade etti.