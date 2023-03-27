Muharrem İnce hakkında olay iddia! Parti sözcüsü jet hızında yanıt verdi

Türkiye seçim atmosferine girerken siyaset programları da hareketlendi. tv100'de ekrana gelen Oğuz Haksever ile Günün Gündemi programına Habertürk yazarı Sevilay Yılman damga vurdu.

OLAY İDDİA

Yılman, Muharrem İnce'nin partiye kendi hesabından destek olduğunu ifade ederek, "Muharrem İnce Memleket Partisi'ni kurduktan sonra iki hesapla yola çıkıyor. Birisi, Memleket Partisi'nin resmi banka hesabı. burası açık bunu gösteriyor. Buradan kendisine çağrı yapıyorum, 'Muharrem Bey kendi hesabınızı lütfen açın, zaman zaman maalesef yetmediği için ödemeler ve harcamalar, kendi şahsi banka hesabınızdan partiye destek olmuşsunuz" dedi.

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PARTİDEN YANIT GELDİ

Yayında olan Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal, Yılman'ın iddiasına yanıt vererek şu ifadeleri kullandı: "Burada çok büyük bir ağır itham var. Cumhurbaşkanı adaylarının bütün mal varlıkları, banka hesapları zaten YSK’ya veriliyor. YSK bunları inceliyor. Eğer bir problem varsa beyan edilmeyen bir hesap varsa YSK cumhurbaşkanı adayına ‘Bunu düzelt’ diyor, bizi denetleyecek olan YSK’dır. Parti hesaplarımız açık, şahsi hesaplarının hepsini şu an YSK’ya vermiş durumda."