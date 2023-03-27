Muharrem İnce hakkında olay iddia! Parti sözcüsü jet hızında yanıt verdi

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kişisel hesabından partiye destek olduğunu ifade etti. Söz konusu iddiaya Parti Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal yanıt verdi.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Muharrem İnce hakkında olay iddia! Parti sözcüsü jet hızında yanıt verdi

Türkiye seçim atmosferine girerken siyaset programları da hareketlendi. tv100'de ekrana gelen Oğuz Haksever ile Günün Gündemi programına Habertürk yazarı Sevilay Yılman damga vurdu.

OLAY İDDİA

Yılman, Muharrem İnce'nin partiye kendi hesabından destek olduğunu ifade ederek, "Muharrem İnce Memleket Partisi'ni kurduktan sonra iki hesapla yola çıkıyor. Birisi, Memleket Partisi'nin resmi banka hesabı. burası açık bunu gösteriyor. Buradan kendisine çağrı yapıyorum, 'Muharrem Bey kendi hesabınızı lütfen açın, zaman zaman maalesef yetmediği için ödemeler ve harcamalar, kendi şahsi banka hesabınızdan partiye destek olmuşsunuz" dedi.

PARTİDEN YANIT GELDİ

Yayında olan Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal, Yılman'ın iddiasına yanıt vererek şu ifadeleri kullandı: "Burada çok büyük bir ağır itham var. Cumhurbaşkanı adaylarının bütün mal varlıkları, banka hesapları zaten YSK’ya veriliyor. YSK bunları inceliyor. Eğer bir problem varsa beyan edilmeyen bir hesap varsa YSK cumhurbaşkanı adayına ‘Bunu düzelt’ diyor, bizi denetleyecek olan YSK’dır. Parti hesaplarımız açık, şahsi hesaplarının hepsini şu an YSK’ya vermiş durumda."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı
O ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı
Çöp evde yaşayan kadın: “Ben sağlık istemiyorum, ölmek istiyorum”
Çöp evde yaşayan kadın: “Ben sağlık istemiyorum, ölmek istiyorum”
Yerli otomobil Togg'da yeni gelişme: Ön siparişte son saatler
Yerli otomobil Togg'da yeni gelişme: Ön siparişte son saatler
Minik aslanların dron kamerasına verdikleri pozlar ilgi yarattı!
Minik aslanların dron kamerasına verdikleri pozlar ilgi yarattı!
Son Haberler
1 yıllık evli çift birbirine girdi! Kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü!
1 yıllık evli çift birbirine girdi! Kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü!
Pendik’de yanan otelde hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi!
Pendik’de yanan otelde hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi!
Yüksek telefon faturalarından bıkanlar dikkat! Hattını o şebekeye taşıyan 85 TL ödeyecek: Açıklama yapıldı
Yüksek telefon faturalarından bıkanlar dikkat! Hattını o şebekeye taşıyan 85 TL ödeyecek: Açıklama yapıldı
Rusya şokta! "Putin'in görevlendirdiği Rus komutan öldürüldü"
Rusya şokta! "Putin'in görevlendirdiği Rus komutan öldürüldü"
Bakan Akar: Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Bakan Akar: Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Define avcıları Akmeşe köylülerini isyan ettirdi! Arazileri delik deşik ederek köstebek yuvasına çevirdiler
Define avcıları Akmeşe köylülerini isyan ettirdi! Arazileri delik deşik ederek köstebek yuvasına çevirdiler
Çok Okunanlar
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Samsun'dan acı haber! Çekici ile polis motosikleti çarpıştı:1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Samsun'dan acı haber! Çekici ile polis motosikleti çarpıştı:1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Leyla ile Mecnun'un "Ak Sakallı Dede"siydi! Usta oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti
Leyla ile Mecnun'un "Ak Sakallı Dede"siydi! Usta oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti
Elazığ sağanak yağışa teslim oldu: Cadde ve sokaklar göle döndü
Elazığ sağanak yağışa teslim oldu: Cadde ve sokaklar göle döndü
Zonguldak'ta korku dolu anlar! Eşini ve iki çocuğunu rehin aldı: Bıçakla kendini yaraladı, üzerine benzin döktü
Zonguldak'ta korku dolu anlar! Eşini ve iki çocuğunu rehin aldı: Bıçakla kendini yaraladı, üzerine benzin döktü
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!