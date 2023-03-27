Samsun'dan acı haber! Çekici ile polis motosikleti çarpıştı:1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza saat 22.15 sıralarında Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı YEDAŞ kavşağında yaşandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş (43) hakimiyetindeki 55 SJ 967 plakalı polis motosikleti, ters yola giriş yapan Hasbi Can Duran yönetimindeki 55 NFR 78 plakalı çekici ile çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı polisler Mustafa Ata Traş İsmail Eken (39) olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Ağır yaralanan Mustafa Ata Traş kaldırıldığı özel hastanede şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Mustafa Eken ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Çekici sürücüsü Hasbi Can Duran polis tarafından gözaltına alındı.

ŞEHİT POLİS EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Şehit olan polis memurunun Mersinli, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.