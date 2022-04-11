Pazartesi akşamları TRT 1'de izleyici karşısına çıkan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümüne Aysu Hatun karakteri dahil oluyor. Dikkat çeken karakteri canlandıran oyuncu Cansu Tuman ise merak konusu oldu. Biz de haberimizde Alparslan: Büyük Selçuklu Aysu Hatun kimdir? Cansu Tuman kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik....

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU AYSU HATUN KİMDİR? CANSU TUMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Dizi oyuncusu olan Cansu Tuman 1994, İstanbul doğumludur. Tam adı Cansu Büşra Tuman. İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencisi. Moleküler Biyoloji eğitimi alan Cansu Tuman, ayrıca Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı.

Cansu Tuman, 2015 yılından itibaren dizilerde oynamaya başladı. Arka Sokaklar ve Kiralık Aşk dizilerinden sonra rol aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Tülin Özen’in hayat verdi. 2020 yılında Öğretmen dizisi kadrosuna dahil oldu.

Rol Aldığı Diziler:

Öğretmen (2020)

Ufak Tefek Cinayetler (Arzu'nun Gençliği, TV Dizisi 2017)

Kiralık Aşk (TV Dizisi 2015)

Arka Sokaklar (TV Dizisi 2015)