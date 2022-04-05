Alpay Özalan, Şehit Eren Bülbül'ün isminin yaşamasına engel olan CHP ve HDP'ye ateş püskürdü!

Mersin/Akdeniz Belediye Meclisi'ne sunulan Şehit Eren Bülbül'ün adının bir parka verilmesi önergesi, CHP ve HDP oylarıyla reddedilince, Alpay Özalan bu duruma sessiz kalamadı. Mersin/Akdeniz Belediye Meclisi'ne sunulan Şehit Eren Bülbül'ün adının bir parka verilmesi önergesi, CHP ve HDP oylarıyla reddedildi. Duruma sessiz kalamayan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. "Hadlerini iyice aştılar" diyen Özalan, her iki partiye de verdi veriştirdi.

"MİLLET UNUTMAYACAK"

Alpay Özalan, geçtiğimiz senelerde Trabzon Maçka kırsalına erzak toplamaya gelen teröristleri fark ederek durumu Türk askerine bildiren ve çıkan çatışma sonucu hayatını kaybederek şehitliğe erişen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adına dahi tahammül edemeyen iki partiye, "CHP ve ortakları, haddi iyice aştı. Millet bu rezillikleri asla unutmayacak" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

CHP, parka adı verilecek olan “Eren Bülbül” ismini kaldıramadı! “Bu ismin dayatılması hoş değil”