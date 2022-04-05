CHP, parka adı verilecek olan “Eren Bülbül” ismini kaldıramadı! “Bu ismin dayatılması hoş değil”

Mersin’de Akdeniz Belediye Meclisi’nde Huzurkent Bahşiş Mahallesinde yapımı tamamlanan ve henüz ismi olmayan bir parka mahalle halkı ve muhtar “Eren Bülbül” adının verilmesini istedi. "İyi ki Varsın Eren Bülbül" isminin verilmek istenmesi CHP ve HDP'li meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilmedi.

“GÜNDEMDE OLAN BİR SPORCUNUN ADINI YAŞATIRIZ”

Mecliste gergin anlar yaşanırken Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak neden hayır oyunun verildiğini açıklanmasını istedi. Bunun üzerine CHP'li Komisyon Başkanı İbrahim Fırsatbul, "Arkadaşlar bölgede daima sporcular yetişiyor diyor. Bu sporculardan madalya almış herhangi biri ya da daha önce kupa kazanmış veyahut da şu anda gündemde olan bir sporcunun adını yaşatırız dedik" ifadelerini kullandı.

CHP'li grup sözcüsü Muhittin Ertaş, "Önerge paldur, küldür geldi. İstişare yapılmadı. Bu ismin verilmesi noktasında dayatma hoş bir şey değil. Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil" ifadelerini kullandı.

“DEVLETE İHANET EDENLERE HİLALİN GÖLGESİ HARAM OLSUN”

Yaşanan gergin anların ardından MHP'li Tufan Nenni ise "Askere, polise, gaziye, şehide düşman olan herkes benim düşmanımdır. Bunlar bana göre vatan hainidir. Bu devletin ekmeğini yiyip suyunu için sonra da ihanet edenlere hilalin gölgesi haram olsun" şeklinde konuştu.

AK Partili Aydın Egin konuya dair açıklamalarında "CHP Grup başkanına soruyorum, neye hayır diyorlar acaba? CHP'lilere sormak istiyorum. Atatürk'ün partisiyiz diyorlar. Biz Cumhuriyetçiyiz, milliyetçiyiz diyorlar keşke öyle olsalar. Atatürk'ün parsisi iseniz Atatürk ülkesi için bu kadar mücadele vermiş iken 15 yaşındaki bir kişi ülkesi için şehadet şerbeti içiyorsa bu kardeşimizin isminin parka verilmesine niye hayır diyorsunuz. Bunu anlamış değilim. Muhtarların talebine rağmen bu ismin verilmemesini hayretle izliyorum" ifadelerine yer verdi.

“YARGILANACAKSAM BEN YARGILANAYIM”

Atatürk’ün partisini ne hale getirdiklerini belirten Başkan Mustafa Gültak, "Üzülüyorum Atatürk'ün partisi ne hale gelmiş. Gerçekten yazık. Gözlerinize bakıyorum hepiniz gözlerinizi aşağı çekiyorsunuz. Şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bir şehit isminin bir parka bir okula bir caddeye verilmesi kadar doğan bir şey yoktur. Komisyonda çeşitli bahaneler buldunuz ertelediniz. Cumhuriyet mi, devlet mi yoksa siyasi ittifaklar mı önemli. Hangisi önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünler için partiyi kurmadı. Sizin sergilediğiniz olay size zarar veriyor. Siz şehit isminin parka verilmesinde HDP'yi ikna edemediğiniz için hayır demek zorunda kalıyorsunuz. Bunun travmasını içinizde yaşıyorsunuz. Çocuklarınıza bunu anlatamazsınız. Siyasi yolda yürüdüğünüz insanları ikna edemiyorsunuz" dedi.

CHP ve HDP üyelerinin oy çokluğu ile komisyon raporunu onaylaması üzerine tepkisini sürdüren Gültak, "Bir başkan olarak, bir genci sırf ülkesinin çıkarlarına korudu diye bir şehidimizin adını mecliste veremediğim için kendi kendime kahroluyorum. İlgili müdürlüğümüz gitsin oraya Eren Bülbül isminin olduğu tabelayı asın. Yargılanacaksam da ben yargılanırım” diye konuştu.

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