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  3. Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, hastaneye kaldırıldı

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, hastaneye kaldırıldı

Kovid-19 testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekiplerinden Altay Kulübünün Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, hastaneye kaldırıldı.

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, hastaneye kaldırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun tedavisinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan Ekmekçioğlu'nun tedbir amaçlı özel bir hastanede gözlem altına alındığı hatırlatıldı.

Ekmekçioğlu'nun nefes darlığı başta olmak üzere ciddi semptomlarının bulunduğunun bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastalığının hızlı seyretmesinden dolayı başkanımız maalesef bu sabah saatlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip, müşahede altına alınarak tedavisi devam etmektedir. Ankaraspor maçının hazırlıklarına başlayan oyuncularımız ve teknik heyetimizle son olarak geçtiğimiz gün telekonferans yöntemiyle konuşarak başarı dileyen ve sağlık durumu hakkında bilgi veren kulüp başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'na acil şifalar diliyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

Özgür Ekmekçioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl?Özgür Ekmekçioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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