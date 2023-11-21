Amatör maçta kırmızı kart gösteren hakem futbolcuların elinden zor kurtuldu!

Mersin'de amatör lig karşılaşmasında kırmızı kart gören futbolcu, maç içindeki bir pozisyondan dolayı kramponlarla yan ve orta hakeme saldırdı.

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Amatör maçta kırmızı kart gösteren hakem futbolcuların elinden zor kurtuldu!

Mersin'de amatör lig karşılaşmasında kırmızı kart gören futbolcu, maç içindeki bir pozisyondan dolayı kramponlarla yan ve orta hakeme saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kırmızı kartı gören futbolcu hakeme saldırdı

Edinilen bilgiye göre, Mersin Süper Amatör Liginin 10. haftasında Erdemli Limonspor ile Mut İdmanyurdu Belediyespor karşı karşıya geldi. Orta hakem Burak Filik'in yönettiği maçta Mut İdmanyurdu Belediyespor 2-0 önde iken Erdemli Limonspor'un futbolcusu Galip Gök kırmızı kart görerek, saha dışına çıktı.

Maç aynı skorla devam ettiği sırada bir pozisyona sinirlenen Gök, elinde kramponlarla sahaya girerek maçın kıdemli yan hakemi Abdullah Polat'a saldırdı. Polat'a vurduktan sonra maçın orta hakemine de kramponlarını fırlatan Gök'ü iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi zor sakinleştirdi. Olayın üzerine orta hakem maçı erteledi.

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Öte yandan, futbolcunun hakemlere saldırı anı bir cep telefonunun kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre elindeki kramponlarla hakemlere saldıran futbolcuyu, diğer futbolcular ile teknik heyet sakinleştirmeye çalışıyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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