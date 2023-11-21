Van’da büyük operasyon! Tam 1 ton 150 gram toz esrar ele geçirildi!

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yürütülen operasyonda 1 ton 150 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

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Van’da büyük operasyon! Tam 1 ton 150 gram toz esrar ele geçirildi!

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yürütülen operasyonda 1 ton 150 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van’da büyük operasyon! Tam 1 ton 150 gram toz esrar ele geçirildi!

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Başkale ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, 1 ton 150 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak İran uyruklu 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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