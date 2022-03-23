Amazon’dan Türkiye’ye 100 milyon dolarlık yatırım: Lojistik üssü kuracak

Türkiye’de 500’den fazla kişiye istihdam yaratan Amazon’dan bir yatırım daha geliyor. Amazon, 100 milyon doların üzerinde yatırımla Türkiye'de lojistik üssü kuracağını, üs ile birlikte bir yılda binden fazla istihdam yaratmayı planladığını açıkladı. Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Türkiye'de kuracağı ilk lojistik üssün 2022 sonbaharında İstanbul Tuzla'da hizmete gireceği söylendi.

LOJİSTİK ÜSSÜ İLE İSTİHDAM YARATILACAK

Ünlü şirket lojistik üssü ile satış ortaklarının ve KOBİ’lerin hem yurtiçi hem de ihracat operasyonlarını desteklemeyi hedefliyor. Amazon’un yaptığı açıklamada, lojistik üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçlerinin başlatıldığı, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise önümüzdeki aylarda başlayacağı belirtildi. Ünlü şirketin yaptığı açıklamada yer alan bilgiye göre Amazon, Türkiye'de günümüze kadar 500'ü aşkın kişiye istihdam yarattığı belirtildi.

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