Ameliyatta hata yapan Dr. Güven Mete intihar etti! Vasiyetinde böbreklerini hastasına bıraktı

Yalova'da meydana gelen olayda Seher Uygun kalçasında yürümesini etkileyen bir rahatsızlık nedeniyle özel bir hastanede kalça protezi yaptırmak için ameliyat olmaya karar verdi. 2014 yılında ameliyatı yapan doktor Dr. Güven Mete, yanlışlıkla toplardamarlardan birini kesince Uygun'un tuvaletini yapmakta zorlandıktan sonra vücudunda şişme meydana geldi. Tekrar hastaneye başvuran kadına böbrek yetmezliği tanısı kondu. Uygun, daha sonra hastanede hemodiyalize uygun makine olmaması nedeniyle İstanbul Cerrahpaşa'daki bir hastaneye sevk edildi.

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANISI KONDU

Ameliyatı yapan Dr. Güven Mete, İstanbul'da tedavisi süren Uygun'a mail atarak durumu anlattı. Böbrekleri iflas eden ve akut böbrek yetmezliği tanısı konulan kadın, günde 30 adet ilaç kullanmak zorunda kalırken Yalova'ya döndükten sonra nakil listesine girdi ve böbrek nakli gerçekleştirildi.

BÖBREKLERİNİN HASTASINA VERİLMESİNİ VASİYET ETMİŞ

Olay sonrası Dr. Güven Mete'nin hastaneyle olan ilişiği kesildi. Akabinde ise İstanbul'a taşınan Mete, 2015 yılında evinde not bırakarak intihar etti. Doktorun böbreklerinin Seher Uygun'a verilmesini vasiyet ettiğini anlatan doktorun eşi, durumu Mete'nin çalıştığı eski hastanedeki arkadaşlarına anlattı. Bunun üzerine irtibata geçilen Uygun'un böbrek nakli olduğu anlaşıldı.

"GÖZÜM AĞLAMAKTAN HASAR GÖRDÜ, ŞUAN ENGELLİYİM"

Yaşadıklarını anlatan Seher Uygun şu ifadeleri kullandı:

"Ameliyat sonucu böbreklerimi ve sağlığımı kaybettiğim için yüzde 83 engelli kaldım. Günde 30 adet ilaç kullanıyorum ve ayda iki kez Yalova'dan İstanbul'a gidiyorum. Ömrümün sonuna kadar bu ilaçları içeceğim ve sürekli hastaneye kontrole gitmek zorundayım. Hastanede 4 aylık tedavi süreci geçirdim. Sol gözüm üzüntüden ve ağlamaktan dolayı hasar gördü, kanama oldu ve sol gözümden anjiyo oldum. Başıma gelen bu olay nedeniyle maddi ve manevi zarar gördüm, görmeye devam ediyorum. Sadece yürüme sıkıntısı çekiyordum, şu an engelliyim."

Kaynak: Sabah