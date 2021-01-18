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Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yanlısı silahlı gruplar toplanmaya başladı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinin başkenti Richmond‘da Donald Trump yanlısı silahlı gruplar "Lobi Günü"nde toplanmaya başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yanlısı silahlı gruplar toplanmaya başladı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinin başkenti Richmond‘da Donald Trump yanlısı silahlı gruplar "Lobi Günü"nde toplanmaya başladı.

Yetkililer, "Lobi Günü"nde, Washington D.C.'nin yaklaşık 110 mil (175 km) güneyindeki Richmond'da, Başkan seçilen Demokrat Joe Biden'in 20 Ocak Çarşamba günü Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın yerini alarak yemin edeceği yerde, alarma geçti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık karşıtları ile beyaz milliyetçi göstericilerin çatıştığı bir senenin ardından Lobi Günü, oldukça kutuplaşmış bir iklimde gerçekleşiyor.

YAPILMASI PLANLANAN TRUMP YANLISI GÖSTERİLERBÜYÜK ÖLÇÜDE BAŞARISIZ OLDU

Pazar günü yapılması planlanan ülke çapında Trump yanlısı gösteriler, FBI'ın uyarılar yayınlaması ve birkaç eyaletin Ulusal Muhafızlar'ı konuşlandırmasının ardından büyük ölçüde başarısız oldu.

Kendisini Trevor olarak tanıtan bir silah hakları aktivisti Pazar akşamı Virginia eyalet binasının dışında Reuters'e "Onlara hala burada olduğumuzu hatırlatmak için geliyoruz" dedi.

Hükümet karşıtı "boogaloo" hareketi de dahil olmak üzere diğer gruplar ve liberal göstericiler Pazartesi günü katılacak. Lobi Günü, her yıl, 1968'de suikasta kurban giden sivil haklar liderinin onuruna düzenlenen ulusal bayram Martin Luther King Jr. Günü'ne denk geliyor.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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