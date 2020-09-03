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Amerikalı ünlü oyuncu Dwayne Johnson koronavirüse yakalandı

Amerikalı ünlü oyuncu ve güreşçi Dwayne Johnson yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. . Johnson, kendisi ve ailesinin koronavirüse yakalandığını belirtti.

Amerikalı ünlü oyuncu Dwayne Johnson koronavirüse yakalandı

Hızlı ve Öfkel'nin ünlü oyuncusu Dwayne Johnson koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Johnson: "Yaşadığım en zorlayıcı şeydi" ifadelerini kullandı.

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Jumanji serisi, Fast and Furious serisi gibi yapımlarının başarılı oyuncusu Dwayne Johnson ailesi ile birlikte coronavirüse yakalandı. Bunun üzerine oyuncu şu açıklamayı yaptı: "Önceliğim her zaman ailemi, çocuklarımı, sevdiklerimi korumaktır. Keşke pozitif çıkan bir tek ben olsaydım. Ama öyle olmadı. Tüm ailem coronavirüse yakalandı. Bu gerçekten çok zor bir durum haline geldi. Ama sizlere söylemekten mutluyum ki, ailece iyi durumdayız. Hastalığın sonundayız. Artık bulaşıcı durumda değiliz. Ve Tanrı'ya şükür ki sağlığımız yerinde. COVID-19'u daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde atlatıyoruz."

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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