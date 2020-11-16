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  3. Ana yolda bir anda karşılarına mezar çıkan vatandaşlar, şaşkınlığını koruyamıyor

Ana yolda bir anda karşılarına mezar çıkan vatandaşlar, şaşkınlığını koruyamıyor

Bursa'da ana yolda ilerleyen sürücüler aniden mezarla karşılaşınca hayrete düşüyor. Mezarın birkaç defa yıkılma girişiminde yaşananlar olaylar ise mezarın yatır olma ihtimalini öne sürüyorlar.

Ana yolda bir anda karşılarına mezar çıkan vatandaşlar, şaşkınlığını koruyamıyor

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı  Karahıdır köyünde, yolun ortasında bulunan mezar sürücülerin ilgisini çekiyor. Yıllardır burada bulunan mezar 1977 yılında yapılan yol çalışmalarında dozerle kaldırılmak istendi. Bu mezarı buradan kaldırmak isteyen dozerin ilk başta paletleri koptu.

Tamir edilen iş makinasının ikinci defa denemesinde ise kepçesi kırıldı. Yatır olduğu düşünülen kabri yerinden kımıldatmama kararı alan köylüler, yandaki arazi sahibinin yerinden yol vermesiyle yolu mezarın yanından geçirdi. Mezar köye ilk defa gelenlerin ilgisini çekiyor. Sürücüler köylülere mezarın neden yolun ortasında olduğunu sorarak bilgi alıyor.

Köylerinin tarihinin Osmanlı'nın kuruluş tarihiyle aynı olduğunu belirten Karahıdır köylüleri, "Burada bulunan yolumuz toprak ve dardı. 1977 yılında köyümüzün yolu asfaltlandı. Bu mezarın bulunduğu alana kadar iş makinaları rahat çalıştı. İş makinaları mezarı kaldırmayı denedi, ama ilk denemede makinanın paleti koptu. Tamir edilen makinanın ikincide ise kepçesi koptu. Biz bu mezarı buradan kaldırmama kararı aldık. Yolu mezarın yanından geçirdik. Mezar yolun ortasında kaldı. Bu yolu ilk defa kullananlar yolun ortasında mezarı görünce şaşırıyorlar. Bize soruyorlar, bizde neden yolun ortasında olduğunu anlatıyoruz" dediler.

Ana yolda bir anda karşılarına mezar çıkan vatandaşlar, şaşkınlığını koruyamıyor

Ana yolda bir anda karşılarına mezar çıkan vatandaşlar, şaşkınlığını koruyamıyor!

Ana yolda bir anda karşılarına mezar çıkan vatandaşlar, şaşkınlığını koruyamıyor

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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