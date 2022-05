Anadolu Efes - Real Madrid EuroLeague Final Four final maçı canlı izle | Anadolu Efes - Real Madrid maçı Bein Sports Haber canlı yayın izle linki Turkish Airlines EuroLeague Final Four finalinde temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Real Madrid ile finalde karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Anadolu Efes - Real Madrid Turkish Airlines EuroLeague Final Four final maçı canlı izle | Anadolu Efes - Real Madrid maçı Bein Sports Haber canlı yayın izle linki haberimizde...

A+ A-

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, yarı finalde Olympiakos'u 77-74 yenmesinin ardından final müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Temsilcimiz bu kapsamda Barcelona'yı 86-83'lük skorla geçen Real Madrid ile final maçında kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz yıl kupayı kazanan ve son şampiyon unvanıyla final maçına çıkacak olan temsilcimiz, rakibini yenerek üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak. Bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Anadolu Efes - Real Madrid EuroLeague Final Four final maçı canlı izle | Anadolu Efes - Real Madrid maçı Bein Sports Haber canlı yayın izle linki haberimizde... ANADOLU EFES - REAL MADRİD EUROLEAGUE FİNAL FOUR FİNAL MAÇI CANLI İZLE Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak olan Turkish Airlines EuroLeague Final Four final maçı Belçika'nın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanıyor. TSİ ile 20.00'de başlayan maçı Luigi Lamonica, Borys Ryzhyk, Gytıs Vılıus hakem üçlüsü yönetiyor. ANADOLU EFES - REAL MADRİD EUROLEAGUE FİNAL FOUR FİNAL MAÇI CANLI İZLE ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI BEİN SPORTS HABER CANLI YAYIN İZLE LİNKİ Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak olan Turkish Airlines EuroLeague Final Four final maçı Bein Sports Haber kanalından şifresiz, Bein Sports 3 kanalından ise şifreli olarak ekranlara geliyor. beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. İKİ TAKIM 40.KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK Avrupa basketbolunun en büyüğü olmak için mücadele edecek Anadolu Efes ile Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde 40. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 39 maçın 13'ünü Anadolu Efes, 26'sını ise Real Madrid kazandı. Anadolu Efes, bu sezon Real Madrid'i İstanbul'da 93-90 mağlup etti. İspanya'da oynanan mücadeleden ise eflatun-beyazlı ekip 82-69 galip ayrıldı. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri