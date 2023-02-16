Andre Onana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Onana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andre Onana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andre Onana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andre Onana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Onana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Onana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Onana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Onana 2 Nisan 1996 tarihinde Nkol Ngok şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Onana Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management yapmaktadır. Andre Onana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter futbol takımında oynamaktadır. Inter takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Onana'nin Inter ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Andre Onana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AndreyOnana

http://www.instagram.com/andreonana.24/

http://www.facebook.com/AndreOnanaOfficial/

Andre Onanaboyu ve yaşı kaç

Andre Onana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Onana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 45.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andre Onana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Onana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2011 yılında Barça U16

1 Temmuz 2012 yılında Barça U18

1 Temmuz 2013 yılında Barça U19

14 Ocak 2015 yılında Ajax

1 Temmuz 2022 yılında Inter

Andre Onana kimdir

Andre Onana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Onana şuan Inter takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samuel Eto'o Academy (2006-2010), FC Barcelona (2010-2015)

Andre Onana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kamerun takımında 23 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 0 gol atmıştır.

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Andre Onana nereli

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