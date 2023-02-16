Hakan Calhanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Calhanoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakan Calhanoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakan Calhanoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakan Calhanoglu 8 Şubat 1994 tarihinde Mannheim şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Hakan Çalhanoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakan Calhanoglu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Hakan Calhanoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter futbol takımında oynamaktadır. Inter takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hakan Calhanoglu'nin Inter ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hakan Calhanoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/hakanc10

http://www.instagram.com/hakancalhanoglu

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http://www.facebook.com/hakancalhanogluofficial

Hakan Calhanoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakan Calhanoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 35.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 35.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hakan Calhanoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakan Calhanoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Mannheim Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Karlsruhe U17

1 Temmuz 2011 yılında Karlsruhe U19

1 Ocak 2012 yılında Karlsruhe

14 Ağu 2012 yılında Hamburg

15 Ağu 2012 yılında Karlsruhe

30 Haziran 2013 yılında Hamburg

4 Temmuz 2014 yılında Leverkusen

3 Temmuz 2017 yılında Milan

1 Temmuz 2021 yılında Inter

Hakan Calhanoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakan Calhanoglu şuan Inter takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hakan Calhanoglu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1.FC Turanspor Mannheim

Türkiye takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 74 maçta 17 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U20 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Aralık 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 5 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Temmuz 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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