Hakan Calhanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Calhanoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hakan Calhanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hakan Calhanoglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Hakan Calhanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Calhanoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakan Calhanoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakan Calhanoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakan Calhanoglu 8 Şubat 1994 tarihinde Mannheim şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Hakan Çalhanoğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakan Calhanoglu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Hakan Calhanoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inter futbol takımında oynamaktadır. Inter takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hakan Calhanoglu'nin Inter ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hakan Calhanoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/hakanc10

http://www.instagram.com/hakancalhanoglu

http://www.facebook.com/hakancalhanogluofficial

Hakan Calhanogluboyu ve yaşı kaç

Hakan Calhanoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakan Calhanoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 35.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 35.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hakan Calhanoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakan Calhanoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Mannheim Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Karlsruhe U17

1 Temmuz 2011 yılında Karlsruhe U19

1 Ocak 2012 yılında Karlsruhe

14 Ağu 2012 yılında Hamburg

15 Ağu 2012 yılında Karlsruhe

30 Haziran 2013 yılında Hamburg

4 Temmuz 2014 yılında Leverkusen

3 Temmuz 2017 yılında Milan

1 Temmuz 2021 yılında Inter

Hakan Calhanoglu kimdir

Hakan Calhanoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakan Calhanoglu şuan Inter takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.FC Turanspor Mannheim

Hakan Calhanoglu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 74 maçta 17 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U20 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Aralık 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 5 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Temmuz 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hakan Calhanoglu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Cedric Hountondji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Hountondji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cedric Hountondji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Hountondji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ulas Onsal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulas Onsal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ulas Onsal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulas Onsal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kahramanmaraş depreminin ilk anları polis telsizine yansıdı! Panik ve korku bir arada: "Sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim"
Kahramanmaraş depreminin ilk anları polis telsizine yansıdı! Panik ve korku bir arada: "Sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim"
Theo Borne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Borne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Theo Borne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Borne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları