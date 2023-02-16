Anis Mehmeti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anis Mehmeti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anis Mehmeti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anis Mehmeti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anis Mehmeti 9 Ocak 2001 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anis Mehmeti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini #LEADERS yapmaktadır. Anis Mehmeti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bristol City futbol takımında oynamaktadır. Bristol City takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anis Mehmeti'nin Bristol City ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Anis Mehmeti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anismehmeti33/

Anis Mehmeti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anis Mehmeti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anis Mehmeti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anis Mehmeti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Norwich U18

1 Temmuz 2019 yılında Woodford Town

29 Eylül 2020 yılında Wycombe Wand.

31 Ocak 2023 yılında Bristol City

Anis Mehmeti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anis Mehmeti şuan Bristol City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anis Mehmeti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fulham FC,Tottenham Hotspur,Norwich City

Arnavutluk U21 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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