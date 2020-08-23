Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yüzlerce personelde virüs tespit edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Volkan Gültekin'in sosyal medya hesabından Belediyede yüzlerce kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk dahil, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 235 personel Kovid-19 nedeniyle yakın takibe alındı.

Volkan Memduh Gültekin, yaptığı açıklamada "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Covid-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı bugün itibarıyla 235'tir. EGO Genel Müdürümüz Sayın Nihat Alkaş ve ASKİ Genel Müdür Yardımcımız Sayın Cüneyt Öztürk'ün de testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genel Müdürlerimiz ve personellerimize acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.'' dedi.

BELEDİYENİN TÜM BİRİMLERİNDE ZİYARETLER YASAKLANDI

Gültekin, artan vakalar nedeniyle belediyenin tüm birimlerinde zorunlu görüşmeler hariç ziyaretlerin yasaklandığını da açıkladı.

Gültekin, ''Bu süreçte Belediyemizin tüm birimlerinde çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için zorunlu görüşmeler hariç ziyaretler yasaklanmıştır.Ankara Büyükşehir Belediyesi pandemi ile mücadele ve tedbir faaliyetlerine Başkent genelinde tüm imkanları ile aralıksız devam etmektedir." bilgisini paylaştı.