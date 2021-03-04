Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'Stop Erdoğan' afişlerine soruşturma!
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, New York'taki reklam panolarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlattı.
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, New York'taki reklam panolarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlattı.
ABD'de kara propaganda! FETÖ'cüler Stop Erdoğan ilanlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı