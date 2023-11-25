Ankara'da 5 komşusunu öldüren kişinin ifadesi ortaya çıktı! O geceden aklıma kalan..!

Ankara Sincan'da çocukların çıkardığı gürültüden çıkan tartışma sonucu 5 komşusunu silahla öldüren şahsın emniyetteki olayla ilgili ifadesi ortaya çıktı.

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Ankara'da 5 komşusunu öldüren kişinin ifadesi ortaya çıktı! O geceden aklıma kalan..! 1

Olay, geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelmişti. Gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşularıyla tartışan ve pompalı tüfekle 5 kişiyi öldüren Tahsin Ü. (72) tutuklandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, komşularının tüfekle vurarak öldürdüğü aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde, komşularının tüfekle vurarak öldürdüğü aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

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