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Ankara'da 5 komşusunu öldüren kişinin ifadesi ortaya çıktı! O geceden aklıma kalan..!
Ankara Sincan'da çocukların çıkardığı gürültüden çıkan tartışma sonucu 5 komşusunu silahla öldüren şahsın emniyetteki olayla ilgili ifadesi ortaya çıktı.
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