Ankara’da bir grup öğrenci yurt ücretlerini ve ev kiralarını protesto etti

Ev kiralarındaki fahiş fiyatlar ve yurt ücretlerindeki dolgunluk sebebiyle, Sakarya'da öğrencilerin başlattığı sokakta sabahlama eylemi birçok ile yayılarak devam ediyor. Barınma sorunlarının çözülmesini talep eden öğrenciler, sabahlamak için Ankara'da 100. Yıl Mahallesi İlhan Erdost Parkı’na çadır kurdu. Öğrencilere bazı vatandaşların destek verdiği görüldü.