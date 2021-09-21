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  3. Ankara’da bir grup öğrenci yurt ücretlerini ve ev kiralarını protesto etti

Ankara’da bir grup öğrenci yurt ücretlerini ve ev kiralarını protesto etti

Ankara'da, fahiş ev kiralarını ve yurt ücretlerini protesto etmek amacıyla amacıyla öğrenciler parkta eylem yaptı.

Ankara’da bir grup öğrenci yurt ücretlerini ve ev kiralarını protesto etti

Ev kiralarındaki fahiş fiyatlar ve yurt ücretlerindeki dolgunluk sebebiyle, Sakarya'da öğrencilerin başlattığı sokakta sabahlama eylemi birçok ile yayılarak devam ediyor. Barınma sorunlarının çözülmesini talep eden öğrenciler, sabahlamak için Ankara'da 100. Yıl Mahallesi İlhan Erdost Parkı’na çadır kurdu. Öğrencilere bazı vatandaşların destek verdiği görüldü.

Ankara’da 'Barınamıyoruz' diyen 9 öğrenci gözaltına alındı

Ankara’da 'Barınamıyoruz' diyen 9 öğrenci gözaltına alındı

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