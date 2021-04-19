Ankara'da bir otomobil önce bir araca ardından otobüs durağına çarptı: 1 kişi ağır yaralandı Ankara'da önce resmi plakalı bir araca çarpan otomobilin otobüs durağına çarptı, o sırada durakta bekleyen bir kadın ağır yaralandı.

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Konya Yolu Mevlana Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AE 3845 plakalı otomobil, önce resmi plakalı bir araca daha sonra Ankara Merkez Komutanlığı önünde bulunan otobüs durağına çarptı. Kazada otobüs durağında bekleyen ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. KAYNAK:ANADOLU AJANSI Ankara