Ankara'da deprem mi oldu? Ankara neden sallandı 31 Ağustos 2021?

AFAD'dan gelen bilgiye göre Ankara, Eskişehir, Afyon ve Kütahya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o illerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki "Ankara'da deprem mi oldu? Ankara neden sallandı?"

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU? ANKARA NEDEN SALLANDI 31 AĞUSTOS 2021?

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple, Ankara, Eskişehir, Afyon illerinde de deprem hissedildi.

Son dakika | AFAD duyurdu: Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem

Afyon'da deprem mi oldu? Afyon neden sallandı 31 Ağustos 2021?

Eskişehir'de deprem mi oldu? Eskişehir neden sallandı 31 Ağustos 2021?