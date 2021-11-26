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Ankara'da EGO otobüs ücretine zam mı geldi? Ankara EGO otobüs ücreti ne kadar oldu?

Ankara'da yaşayan vatandaşlar otobüs ulaşımına zam gelip gelmediğini merak ediyorlar. Peki, Ankara'da EGO otobüs ücretine zam mı geldi? Ankara EGO otobüs ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

Ankara'da EGO otobüs ücretine zam mı geldi? Ankara EGO otobüs ücreti ne kadar oldu?

Ankara'lı yurttaşlar, son dönemde birçok şeye zam gelmesinin ardından otobüslere de zam gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. Ankara'da raylı sistem ve otobüs toplu taşımacılığından sorumlu EGO Genel Müdürlüğü'nün fiyatlarda değişiklik yapıp yapmadığını öğrenmek istiyorlar. Bu bağlamda, Ankara'da EGO otobüs ücretine zam mı geldi? Ankara EGO otobüs ücreti ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

Ankara'da EGO otobüs ücretine zam mı geldi? Ankara EGO otobüs ücreti ne kadar oldu?

ANKARA'DA EGO OTOBÜS ÜCRETİNE ZAM MI GELDİ?

Son bilet zammının 02.09.2019 tarihinde yapıldığını belirten EGO Genel Müdürlüğü; sözü edilen zam tespit edilirken bir önceki zammın yapıldığı 2017 yılından itibaren gerçekleşen maliyet artışlarının çok altında bir oran olan yüzde 30 olarak belirlendiğini söyledi. İndirimli ve öğrenci bilet ücretlerine ise zam yapılmadığı belirtildi.

ANKARA EGO OTOBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yapılan açıklamaya göre ulaşım ücretlerine yüzde 30 zam gelecek. Aylık ortalama 100 lira ulaşıma harcayan Ankaralı artık 130 lira harcamak durumunda kalacak.

Ankara'da EGO otobüs ücretine zam mı geldi? Ankara EGO otobüs ücreti ne kadar oldu?

TAM ANKAKART GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

AKILLI KART (ANKAKART) BİR BİNİŞ ÜCRETİ TAM 3,25 TL

AKILLI KART (ANKAKART) BİR BİNİŞ ÜCRETİ TAM AKTARMA 1,60 TL

AKILLI KART (ANKAKART) BİR BİNİŞ ÜCRETİ TAM İNDİRİMLİ 1,75 TL

AKILLI KART (ANKAKART) BİR BİNİŞ ÜCRETİ TAM İNDİRİMLİ AKTARMA 0.75 TL

ANKARA ÖĞRENCİ AYLIK ÜCRETİNE ZAM GELDİ Mİ?

Açıklamada indirimli kartlara ve öğrenci kartlarına zam gelmeyeceği vurgulandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YAVAŞ'ın öğrencilere destek sağlamak için uygulamaya koyduğu, Aktif Öğrenci (İndirimli) Ankarakart'lara uygulanan abonman uygulaması, 18.10.2019 tarih ve 2019/87 E. sayılı UKOME Kararı ile başlatılmıştır.

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