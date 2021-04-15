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  3. Ankara'da görülen vaşak tedavisi yapıldıktan sonra korumaya alındı

Ankara'da görülen vaşak tedavisi yapıldıktan sonra korumaya alındı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir evin bahçesinde görülen vaşak, yakalandıktan sonra tedavisi yapılarak koruma altına alındı.

Ankara'da görülen vaşak tedavisi yapıldıktan sonra korumaya alındı

Doğal yaşamlarında yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar yerleşim yerlerine kadar iniyor. Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde vaşak görüldüğü haberi yetkilileri harekete geçirdi. Bir evin bahçesinde vaşağı gören vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine veteriner eşliğinde gelen yetkililer, kovalamacanın ardından vaşağı yakaladı. Yakalanan vaşak tedavisi yapıldıktan sonra koruma altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara'da görülen vaşak tedavisi yapıldıktan sonra korumaya alındı

Ankara'da görülen vaşak tedavisi yapıldıktan sonra korumaya alındı

Ankara'da görülen vaşak tedavisi yapıldıktan sonra korumaya alındı

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