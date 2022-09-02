Ankara'da kaçakçılara büyük darbe! Gözaltına alındılar

Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyon sonucunda 315 sikkenin ele geçirildiği öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Ankara'da kaçakçılara büyük darbe! Gözaltına alındılar

Başkentte jandarma ekipleri durdurulan bir arabada yapılan aramalarda çok sayıda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser malzemesi ele geçirilirken 2 şahıs gözaltına alındı.

315 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sincan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, şüpheli hareketler sergileyen E.Ü. ve M.Ü. adlı (2) iki şahsın üst araması ve araçta yapılan aramalarda, 315 adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Araç içerisinde bulunan E.Ü. ve M.Ü. adlı şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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