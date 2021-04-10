Ankara’da korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü, 21 bina boşaltıldı

Ankara'da, korku dolu anlar yaşandı. Kazı çalışmaları, istinat duvarının çökmesine neden oldu. İnşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan binanın istinat duvarı tamamen çöktü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde ki Altay Sokak'ta bulunan Bahar apartmanının temelinde kayma oldu. İstinat duvarının bir kısmının yıkılma anı kameralara yansıdı. Bahar apartmanında 11 daire olduğu ve toplam 40 kişinin yaşadığı öğrenildi.

21 BİNA BOŞALTILDI

İstinat duvarı yıkılan 8 katlı apartman ile birlikte toplam 21 bina boşaltıldı. Boşaltılan binaların önünde dev yarıklar meydana geldi. İnşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde ki Altay Sokak'ta bulunan asfalt ve bina arasında dev yarıklar meydana geldi. Binaları çökme tehlikesi nedeniyle boşaltan Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi çekerek kapattı. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği yarıklar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Bina önünde bulunan asfalt yolun ayrıldığı görüntüler korkuttu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı