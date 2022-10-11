Ankara'da korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev yandı, felaket son anda önlendi

Alınan bilgilere göre olay Anadolu Bulvarı AŞTİ istikametinde meydana geldi. İstanbul'dan Elazığ'a giden ve şoförünün adı öğrenilemeyen 35 AAV 984 plakalı yolcu otobüsünden dumanlar çıkmaya başladı.
YOLCULARI OTOBÜSTEN İNDİRDİ
Bunun gören otobüs şoförü aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları otobüsten indirip çıkan yangında müdahale etti.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Şoför, yangını söndüremeyince durumu ihbar etti. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alev alev yanan otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.