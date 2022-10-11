Isınmak isterken can verdi! Gece uyurken açtığı ısıtıcı yangına neden oldu, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti!

Amasya'da yalnız yaşayan bir adam, gece ısınmak için açtığı elektrikli ısıtıcı devrilip yangın çıkarınca hayatını kaybetti.

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Isınmak isterken can verdi! Gece uyurken açtığı ısıtıcı yangına neden oldu, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti!

Amasya'da meydana gelen olayda 57 yaşındaki C.K., gece hava serin olduğu için elektrikli ısıtıcıya açarak uyudu. Sabah saatlerinde devrilerek düştüğü tahmin edilen ısıtıcı, evdeki eşyaların tutuşmasına ve yangın çıkmasına neden oldu.

Isınmak isterken can verdi! Gece uyurken açtığı ısıtıcı yangına neden oldu, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti!

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Koku ve dumanları fark eden komşular, 112 Acil ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. İtfaiye ekibinin yangını söndürmelerinin ardından evde C.K.'nin cansız bedeni bulundu.

Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken C.K.'nin cenazesi evden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Isınmak isterken can verdi! Gece uyurken açtığı ısıtıcı yangına neden oldu, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti!

"AĞAÇLARI KORURDU, HAYVANSEVERDİ..."

Vefatıyla yakınlarını kahreden C.K.'nin serbest meslekle ilgilendiği ve akrabalarının yardımı ile geçimini sağladığı öğrenildi.

Bir yakını da vefat eden C.K. için, “Ağaçları korurdu. Hayvanseverdi. Kedilere çok bakardı. Hatta kendi yemez, onlara yedirirdi. Kasım ayında da emekli olacaktı” şeklinde konuştu.

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