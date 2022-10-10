Tekirdağ'da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Tekirdağ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişi de yaralandı.

Rukiye Karapunar
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Tekirdağ'da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Kırklareli yolu üzerinde feci bir kaza yaşandı. Saray'dan Vize istikametine seyreden 59 TU 107 plakalı Broadway marka otomobil, Kavacık Mahallesi mevkiinde karşı yönden gelen 34 VSY 13 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerinde can pazarı yaşanırken otomobillerden birisi paramparça oldu.

Tekirdağ'da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada 34 VSY 13 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi ile diğer otomobilde bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar araçların içinde sıkışırken, can pazarının yaşandığı kazaya Saray ve çevre ilçelerden gelen sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralılar uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Tekirdağ'da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2'si ağır, 3'ü çocuk 9 yaralı Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Ergin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Hüseyin U., Feridun U., Hüseyin M., Birgül Ç., Hüseyin Ç., Ahmet Ç., Canan Ç., Ahmet Ç.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin yaşanan kaza ile ilgili incelemeleri sürüyor.

Tekirdağ'da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

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