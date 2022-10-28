Ankara'da şüpheli uyandıran ölüm! 58 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Rüstempaşa Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Yakınlarının bir süredir ulaşamadığı E.E.'yi 112 Acil ekiplerine ihbarda bulunması üzerine evine giren polis ekipleri, 58 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekiplerin E.E.'nin cansız bedenine ulaşması ve evde inceleme başlatmasının ardından 58 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu. Vefat eden kadının cenazesi Beypazarı Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.