Vicdansızlığın bu kadarı! Tek geçim kaynağı olan arı kovanlarını diri diri yaktılar!

Bursa'da bir vatandaşın tek geçin kaynağı olan arı kovanları kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından petrol dökülerek yapıldı.

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Vicdansızlığın bu kadarı! Tek geçim kaynağı olan arı kovanlarını diri diri yaktılar!

Bursa taşımacı arıcılık yapan Ethem Demircioğlu, 400 kovan arısını Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık araziye getirdi. Her gün düzenli gelip arılarının bakımlarını yapan arıcı en son geldiğinde arı kovanlarının üzerine benzin dökülerek hepsinin yakıldığını gördü. Yıllardır oğul alarak çoğalttığı kovanlarının hepsinin içindeki anılarıyla birlikte yakılması arıcının dünyasını başına yıktı.

Vicdansızlığın bu kadarı! Tek geçim kaynağı olan arı kovanlarını diri diri yaktılar!

SORUMLULARIN BULUNMASINI İSTİYOR

Maddi değeri 250 bin lira olan arıları yandığı için gücü kalmayan Demircioğlu yetkililerden yardım bekliyor. Arılarının maddi değerinden çok, onların diri diri yakılmasına üzülen arıcı sorumlularının bulunup cezalandırılmasını istiyor.

Vicdansızlığın bu kadarı! Tek geçim kaynağı olan arı kovanlarını diri diri yaktılar!

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Uzun yıllardır taşımacı arıcılık yaptığını ifade eden Ethem Demircioğlu, "Yıldırım ilçesinde orman arazisine 400 kovan arımı Erzurum'dan getirerek koydum. Burada duran anılarım vicdansızlar tarafından yakılmış. Hiç bir şey kalmamış, hepsi yanmış. Benim geçim kaynağım buydu. 400 kovan arımı yakmışlar. Bu vicdansızlık nasıl yapılır? Ben şimdi ne yapacağım? Yetkililerden yardım bekliyorum. Suç duyurusunda bulundum. Ben kayıtlı arıcılık yapmaktayım. Kovanlarımın hepsi birliğe kayıtlı, bunu yapanların yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

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