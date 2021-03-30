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Ankara'da yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar! Devam edecek...

Son dakika haberi... Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart'taki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi

Ankara'da yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar! Devam edecek...

Son dakika!  Ankara Valiliği'nden yüz yüze eğitime ilişkin flaş bir açıklama geldi. Valilik yni kararları duyurdu.. Ankara'da yüz yüze eğitime ilişkin eski uygulamanın süreceği belirtildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretime ilişkin 2 Mart Salı günkü kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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