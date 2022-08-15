Ankara'yı sağanak yağış ve fırtına vurdu! Çankaya'da lisenin camları kırıldı: 4 öğrenci yaralandı

Meteoroloji ve AFAD'ın yaptığı uyarıların ardından Ankara sağanak yağışlara teslim oldu. Kentin birçok noktasında etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintisi oluştu, bazı evlerin çatılarında hasar meydana, ağaçlar şiddetli fırtınaya dayanamayarak yerinden söküldü.

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler vatandaşların yardımına koştu. Çankaya ve Altındağ ilçesinde ise facianın eşiğinden dönüldü.

LİSENİN CAMLARI KIRILDI, ÖĞRENCİLER YARALANDI

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Altındağ ilçesinde Ulu Cami'nin minaresi çöktü, Çankaya ilçesinde ise bir lisenin camlarının kırılması sonucu 4 öğrenci yaralandı.

AFAD'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Ankara’da yaşanan yoğun yağış nedeniyle Altındağ ilçesinde Ulu Cami'nin minaresi çökmüş, AFAD ekiplerimiz tedbiren olay bölgesine yönlendirilmiştir. Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz"

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