Kurban Bayramı'na sayılı günler kalan, bu ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar kurban etinin nasıl paylaştırılması gerektiğini araştırmaya başladı. Bu kapsamda Anne babaya kurbandan pay verilir mi? Kurban eti kimlere dağıtılır? sorularının yanıtlarını sizler için derledik...

ANNE BABAYA KURBANDAN PAY VERİLİR Mİ?

Allah'ın buyruklarına itaat etme ve paylaşma duygularının pekiştirilmesi açısından en önemli ibadetlerden biri de kurbandır. İnsanlara paylaşmanın güzelliğini anlatan kurban dağıtımında, amaç ekonomik bakımdan zorluk yaşayan insanlara kurban eti dağıtmak ve elinde olanı onlarla paylaşmaktır. Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşların en çok merak ettiği konu, kurban etinin nasıl paylaştırılacağı oldu. Öte yandan anne ve babaya kurbandan pay verilip verilmeyeceği merak konusu. Eğer anne veya baba kurban kesmediyse, kurban eti anne babaya verilebilir.

KURBAN ETİ KİMLERE DAĞITILIR?

Dinimizde kurban etinin 3'e bölünerek paylaştırılması öneriliyor. Peygamberin önerdiğine göre kesilen kurban eti üçe bölünür. Etin bir bölümünün kurban kesecek maddi imkânı olmayan kişilere dağıtılması, bir bölümünün akrabalar, tanıdıklar ve komşulara pay edilmesi, bir kısmının ise kurban sahibinin evinde kalması tavsiye edilir.

Kurban sahibi zengin değilse, kurban etini evinde hane içinde tüketmek üzere muhafaza edebilir. Ancak özellikle maddi durumu iyi olan zengin kişilerin, kurban etini yoksullara dağıtması din açısından önem taşır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, dinen zengin sayılan ve akıl sağlığı yerinde olan yetişkin her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.