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  3. Anne ve babası seraya çalışmaya giden 6 aylık bebek, evde yanarak can verdi!

Anne ve babası seraya çalışmaya giden 6 aylık bebek, evde yanarak can verdi!

Antalya'nın Serik ilçesinde Suriye uyruklu anne ve babasının konteyner evde bıraktıkları 6 aylık bebek, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken bebek ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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12 Ekim 2020 Pazartesi 15:03
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