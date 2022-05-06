Anneler Günü indirimleri 2022 | Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, Lc Waikiki, De Facto 8 Mayıs Anneler günü indirimleri​​​​​​​

Anneler Günü indirimleri 2022! Türkiye’nin sevilen markaları Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, Lc Waikiki, De Facto her sene 8 Mayıs'ta anneler için yaptığı indirimlerle dikkat çekiyor. Bu yıl da özel indirimlerin olup olmadığı merakla araştırılıyor.. 8 Mayıs Anneler Günü indirimlerine siz değerli okurlarımız için haberimizde yer verdik.

ANNELER GÜNÜ İNDİRİMLERİ 2022

8 Mayıs Anneler Günü için geri sayım başladı. Her yaşa her bütçeye uygun geniş ürün yelpazesiyle Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, Lc Waikiki, De Facto markalarının indirim fırsatları başladı.

TRENDYOL, HEPSİBURADA, ÇİÇEKSEPETİ, LC WAİKİKİ, DE FACTO 8 MAYIS ANNELER GÜNÜ İNDİRİMLERİ

Çiçeksepeti indirimlerine buradan ulaşabilirsiniz

Trendyol efsane günler indirimine buradan ulaşabilirsiniz

LC Waikiki indirimlerine haberimizden ulaşabilirsiniz

Hepsiburada indirimlerine buradan ulaşabilirseniz

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Defacto indirimine buradan ulaşabilirsiniz