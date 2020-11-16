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  3. “Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu

“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 60 yaşındaki şahıs intihar mektubu niteliğinde oğluna mesaj atarak, kendini caminin derneğinde astı. Vatandaşlar tarafından bulunan şahısın nefes alması üzerine sağlık ekipleri çağrıldı.

“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Fatih Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cami içerisinde bulunan cami derneğine gelen dernek yöneticisi ve cami cemaati, içeri girince 60 yaşındaki Zülfikar Y. isimli vatandaşı, çamaşır ipiyle asılı halde buldu. Vatandaşlar hemen ipi keserek Zülfikar Y.'yi indirdi. Zülfikar Y.'nin nefes aldığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"ANNENİZİN YANINA GİDİYORUM"

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zülfikar Y. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Zülfikar Y.'nin öğlen saatlerinde oğluna, "Size layık bir baba olamadım. Annenizin yanına gidiyorum. Hakkınızı helal edin" yazılı bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu

“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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